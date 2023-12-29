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Как выбрать пуансеттию?

1:28
Садоводство » Советы

Рождественская звезда или пуансеттия — популярное комнатное растение. Специалисты рассказали, как правильно выбрать растение при покупке.

Как выбрать пуансеттию?
Фото: Own work by Sardaka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Цветочные почки (циатии)

Оцените цветочные почки, известные как циатии, на верхушках побегов. Свежие почки зеленовато-жёлтые, округлые и нераскрытые. Если они покрыты жёлтой пыльцой, это признак, что растение не свежее, и бутоны скоро могут опасть.

2. Листья

Здоровые растения имеют тёмно-зелёные листья без пятен и повреждений. Можно также провести тест, "погладив" листья, чтобы убедиться, что они не начинают опадать, пишет "Мир Садоводства".

3. Полив

Помните, что растение не любит избыточного полива. Если почва влажная на глубине 2 см, и горшок не выглядит, будто стоял в воде, это хороший знак.

4. Место в магазине

Избегайте покупки растений, выставленных на открытом воздухе. Пуансеттии не переносят холод и порывы ветра.

5. Транспортировка

Тщательно упакуйте растение в бумагу и быстро перенесите его в тёплое помещение, чтобы защитить от холода.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать пуансеттию, которая будет не только ярким украшением ваших праздников, но и принесёт радость долгое время после встречи нового года.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ - ПУАНСЕТТИИ. Это цветок на долгие годы!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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