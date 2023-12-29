Рождественская звезда или пуансеттия — популярное комнатное растение. Специалисты рассказали, как правильно выбрать растение при покупке.
1. Цветочные почки (циатии)
Оцените цветочные почки, известные как циатии, на верхушках побегов. Свежие почки зеленовато-жёлтые, округлые и нераскрытые. Если они покрыты жёлтой пыльцой, это признак, что растение не свежее, и бутоны скоро могут опасть.
2. Листья
Здоровые растения имеют тёмно-зелёные листья без пятен и повреждений. Можно также провести тест, "погладив" листья, чтобы убедиться, что они не начинают опадать, пишет "Мир Садоводства".
3. Полив
Помните, что растение не любит избыточного полива. Если почва влажная на глубине 2 см, и горшок не выглядит, будто стоял в воде, это хороший знак.
4. Место в магазине
Избегайте покупки растений, выставленных на открытом воздухе. Пуансеттии не переносят холод и порывы ветра.
5. Транспортировка
Тщательно упакуйте растение в бумагу и быстро перенесите его в тёплое помещение, чтобы защитить от холода.
Следуя этим советам, вы сможете выбрать пуансеттию, которая будет не только ярким украшением ваших праздников, но и принесёт радость долгое время после встречи нового года.
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