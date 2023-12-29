Пышное цветение и быстрый рост у роз возможен при использовании подкормок. Простой рецепт предложил журнал "Народный совет".
Вам понадобится банановая кожура. Она богата калием и другими питательными веществами. Эти элементы укрепят розы и будут способствовать их крепкому росту. Возьмите шкурки и залейте их небольшим количеством воды. Дайте раствору настояться. Его необходимо разбавить водой и поливать розы.
Ещё одним вариантом подкормки является молочная сыворотка. Она богата кальцием и калием. Нужно сыворотку развести водой и поливать растения.
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