Розы удивят цветением после этой подкормки

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пышное цветение и быстрый рост у роз возможен при использовании подкормок. Простой рецепт предложил журнал "Народный совет".

Фото: commons.wikimedia. org by Lovely Pearl Naga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Вам понадобится банановая кожура. Она богата калием и другими питательными веществами. Эти элементы укрепят розы и будут способствовать их крепкому росту. Возьмите шкурки и залейте их небольшим количеством воды. Дайте раствору настояться. Его необходимо разбавить водой и поливать розы.

Ещё одним вариантом подкормки является молочная сыворотка. Она богата кальцием и калием. Нужно сыворотку развести водой и поливать растения.

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