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Малина завалит урожаем с головы до ног

2:12
Садоводство » Деревья и кустарники

При правильном уходе все могут получить богатый урожай малины. Садоводы поделились советами, следование которым поможет достичь успеха в выращивании культуры. Эти секреты — это тайные желания малинового куста, о которых он бы рассказал нам, если бы умел говорить.

Малина завалит урожаем с головы до ног
Фото: "Малина атлант" by Алексей РТ is licensed under CC BY-SA 4.0.

Много солнца

Малина не терпит тени. Она может перенести лёгкое затенение утром, но в течение остального дня ей нужно находиться на солнце.

Хороший полив

Избегайте пересыхания грунта под малиной, так как это негативно сказывается на урожае. Важны регулярные поливы.

Правильная подкормка

Подкармливайте малину органикой или комплексными удобрениями в соответствии с рекомендациями. Если земля под кустами бедна, то надо обязательно подкармливать их органикой или комплексными удобрениями. Подойдут куриный помёт, перепревший навоз (осенью), торф (в любой период), зола (весна), азотные удобрения (весна), комплексные удобрения (весна и начало лета).

Удаление молодой поросли

Убирайте молодые побеги, чтобы не лишать куст питательных веществ.

Мульчирование

Оно помогает сохранять влагу в почве и предотвращает повреждение корневой системы. Можно использовать солому, торф, навоз, опилки. Также подойдут сорняки, которые остались после прополки.

Подвязка

Подвязывайте малину, чтобы избежать загущения кустов и обеспечить равномерное освещение.

Обрезка

Обрезайте малину, чтобы предотвратить её излишнее разрастание. Регулярная обрезка способствует сохранению плодородности куста.

Защита от вредителей

Используйте народные методы или биологические препараты для борьбы с вредителями и болезнями малины, пишут специалисты 7dach.ru.

Обработка после сбора урожая

После сбора урожая удалите отплодоносившие ветви, чтобы обеспечить молодым побегам свет и силы перед зимой.

Следуя этим секретам, вы сможете наслаждаться обильным урожаем ваших малиновых кустов.

МАЛИНА ЗАВАЛИТ ВАС УРОЖАЕМ С ГОЛОВЫ ДО НОГ 9 СЕКРЕТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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