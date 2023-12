Your browser does not support the audio element.

Часто комнатные растения поражает плесень зимой. Это происходит из-за ухудшения микрофлоры грунта вследствие нехватки света, перепадов температур. Плесень способна привести к гибели растения.

Фото: "Window and flowers" by EV Orlova is marked with Public Domain Mark 1.0. is licensed under This work is marked as being in the public domain.