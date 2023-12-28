Как справиться с плесенью: поможет простое средство из кухни

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Часто комнатные растения поражает плесень зимой. Это происходит из-за ухудшения микрофлоры грунта вследствие нехватки света, перепадов температур. Плесень способна привести к гибели растения.

Фото: "Window and flowers" by EV Orlova is marked with Public Domain Mark 1.0. is licensed under This work is marked as being in the public domain.

Существует множество магазинных средств для борьбы с грибком, однако есть и проверенный народный способ. Понадобится лишь обычная корица. Нужно убрать с поверхности земли пятна плесени, а затем посыпать место пряностью, пишет oka.fm.

Также в борьбе с грибком поможет активированный уголь. Он способен впитывать споры грибка. Уголь требуется менять через день.

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