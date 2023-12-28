Часто комнатные растения поражает плесень зимой. Это происходит из-за ухудшения микрофлоры грунта вследствие нехватки света, перепадов температур. Плесень способна привести к гибели растения.
Существует множество магазинных средств для борьбы с грибком, однако есть и проверенный народный способ. Понадобится лишь обычная корица. Нужно убрать с поверхности земли пятна плесени, а затем посыпать место пряностью, пишет oka.fm.
Также в борьбе с грибком поможет активированный уголь. Он способен впитывать споры грибка. Уголь требуется менять через день.
Ранее сообщалось, как из одной орхидеи получить 100 новых растений.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!