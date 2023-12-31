Правила ухода за спатифиллумом

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

В народе спатифиллум называют "женским счастьем", утверждая, что у каждой обладательницы этого изящного растения обязательно появится заботливый мужчина. Однако чтобы цветок радовал своим великолепием на протяжении многих лет, требуется правильный уход. Важно учитывать несколько особенностей.

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Полив

Летом следует поливать цветок примерно три раза в неделю, избегая застой воды. В период сильной жары поливать желательно ежедневно, предоставляя цветку тёплый "душ" мягкой отстоявшейся водой.

Зимой избегайте размещения цветка рядом с батареями и, по возможности, включите увлажнитель воздуха. Сухие кончики листьев могут свидетельствовать о нехватке влаги, пишет stebel. ru.

Освещение

Летом спатифиллуму нужно естественное, но рассеянное освещение. Избегайте долгого пребывания растения под прямыми лучами солнца, чтобы избежать его перегрева. Зимой рекомендуется включать дополнительное освещение.

Температура

"Женское счастье" предпочитает умеренную температуру: летом от +18 до +25 градусов, а зимой — до +16.

Пересадка

"Переселять" цветок в новый горшок рекомендуется проводить каждые 3-5 лет.