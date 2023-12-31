Шикарные разноцветные гортензии станут гордостью хозяев

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Шикарные шапки гортензий могут превратить ваш сад в настоящий рай. Анастасия Коврижных, ландшафтный дизайнер, поделилась с "Белновостями" интересным фактом об этом растении: способностью изменять свой цвет в зависимости от кислотности почвы.

Фото: Own work by Gzen92 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот магический эффект проявляется особенно ярко у крупнолистных гортензий. Чтобы ваш цветок приобрел насыщенный розовый оттенок, просто уменьшите кислотность почвы. Добавьте доломит, известь, мел и фосфор, и ваши гортензии расцветут словно розовые облака.

Если же вы мечтаете о голубых шапках, предоставьте гортензии кислую почву, богатую алюминием.

Для создания потрясающе голубых цветов добавьте сульфат алюминия или каллоидную серу в почву и поливайте гортензии кислым уксусом (в дозе 100 миллилитров на 10 литров воды) дважды в месяц. Соблюдайте правильные пропорции, и ваш сад оживет волшебством разноцветных гортензий.