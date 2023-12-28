Травяная настояка для подкормки огурцов

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы требуют несколько подкормок в течение сезона, чтобы обеспечить им достаточное питание.

Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первую подкормку рекомендуется внести через две недели после посадки, вторую — в начале цветения, а третью и четвертую — в период плодоношения.

Дачники, отдающие предпочтение органическим методам, могут воспользоваться травяной болтушкой для подкормки огурцов. Как сообщает портал ogorod. ru, приготовление этой подкормки довольно просто. Необходимо взять большую емкость, заполнить ее травой без семян на одну треть и залить водой.

Составу следует настояться несколько дней, после чего его разводят водой в пропорции один к пяти и используют для полива огурцов.