Надёжный способ посадки лука принесёт урожай

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эксперты раскрыли, как можно получить богатый урожай лука. Своим методом они поделились в Telegram-канале "Садоводство".

Фото: "Onions" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Перед посадкой рекомендуется приготовить раствор: 1 столовую ложку положить в 1 литр воды и оставить лук в этой жидкости на 3 часа. После этого следует использовать тёмный раствор марганцовки, оставив лук в нём на 2 часа, а затем обязательно тщательно промыть.

Для предотвращения появления луковой мухи нужно полить овощ следующим раствором: взять два литра воды, добавить в неё две столовые ложки нашатырного спирта. Использовать эту жидкость после появления первого листочка.

Через 10-14 дней, следуя той же схеме, провести полив 1 столовой ложкой соли на 1 литр воды. Ещё через 10 дней по той же схеме полить растения крепким раствором марганцовки.

Для подкормки используйте дрожжевой настой: растворите 100 гр. дрожжей в одном ведре воды, настаивайте один час, процедите, затем подкормите растения и пролейте водой.