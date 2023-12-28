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Надёжный способ посадки лука принесёт урожай

1:11
Садоводство » Овощи

Эксперты раскрыли, как можно получить богатый урожай лука. Своим методом они поделились в Telegram-канале "Садоводство".

Надёжный способ посадки лука принесёт урожай
Фото: "Onions" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Перед посадкой рекомендуется приготовить раствор: 1 столовую ложку положить в 1 литр воды и оставить лук в этой жидкости на 3 часа. После этого следует использовать тёмный раствор марганцовки, оставив лук в нём на 2 часа, а затем обязательно тщательно промыть.

Для предотвращения появления луковой мухи нужно полить овощ следующим раствором: взять два литра воды, добавить в неё две столовые ложки нашатырного спирта. Использовать эту жидкость после появления первого листочка.

Через 10-14 дней, следуя той же схеме, провести полив 1 столовой ложкой соли на 1 литр воды. Ещё через 10 дней по той же схеме полить растения крепким раствором марганцовки.

Для подкормки используйте дрожжевой настой: растворите 100 гр. дрожжей в одном ведре воды, настаивайте один час, процедите, затем подкормите растения и пролейте водой.

Когда и как сажать лук-севок в открытый грунт
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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