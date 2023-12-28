Этот метод выращивания предотвратит высыхание грунта рассады

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто после посадки рассады бывает необходимость отъезда. Возникает вопрос: как не допустить пересыхания почвы. Один хитрый метод решит проблему. Им поделился Telegram-канал "Садоводство".

Фото: "Рассада" by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0.

Приготовьте пластиковые бутылки с крышками, грунт, толстые шерстяные нитки, семена, ножницы, фломастер. Разрежьте бутылки пополам. В крышках сделайте дырки с помощью шила. Сделав узлы, закрепите нитки с пробках. Свободные концы ниток нужно вытянуть с внешней стороны крышек примерно на десять сантиметров.

Закрутите крышки в бутылки. Заполните их землёй. Посадите семечки. Поместите ёмкость с высаженными семенами в другую половину бутылки. Нить должна опуститься на дно бутылки.

Этот метод "автоматического" полива сохранить грунт влажным.