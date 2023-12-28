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Этот метод выращивания предотвратит высыхание грунта рассады

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Садоводство » Советы

Часто после посадки рассады бывает необходимость отъезда. Возникает вопрос: как не допустить пересыхания почвы. Один хитрый метод решит проблему. Им поделился Telegram-канал "Садоводство".

Этот метод выращивания предотвратит высыхание грунта рассады
Фото: "Рассада" by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0.

Приготовьте пластиковые бутылки с крышками, грунт, толстые шерстяные нитки, семена, ножницы, фломастер. Разрежьте бутылки пополам. В крышках сделайте дырки с помощью шила. Сделав узлы, закрепите нитки с пробках. Свободные концы ниток нужно вытянуть с внешней стороны крышек примерно на десять сантиметров.

Закрутите крышки в бутылки. Заполните их землёй. Посадите семечки. Поместите ёмкость с высаженными семенами в другую половину бутылки. Нить должна опуститься на дно бутылки.

Этот метод "автоматического" полива сохранить грунт влажным.

Рассада в отрезанных бутылках
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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