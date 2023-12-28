Сосновые иголки помогут справиться с вредителями

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Сосновые иголки могут помочь бороться с вредителями. Садоводы рассказали, как правильно применять этот натуральный продукт в саду.

Фото: "Терассный огород" by Bissig is licensed under CC BY-SA 3.0.

Нужно взять один килограмм хвои на пять литров воды. Поставить настойку в тёмное место на 7 дней. Каждый день необходимо помешивать раствор: так иголки отдадут в воду свои питательные вещества.

Далее процеживаем настойку, добавляем в неё воду, чтобы объём настойки был первоначального объема. После это нужно положить в неё 20 грамм жидкого мыла на 5 литров настоя. Это повысит действенность. Раствор эффективен для борьбы с тлёй, медяницами.

Если настойка требуется срочно, то нужно залить сосновые иголки в соотношении 1:1 кипятком и настоять сутки. В процеженный раствор добавить жидкое мыло. Готовую настойку разбавить водой в соотношении 1:5 и опрыскивать растения ближе к вечеру, пишет Telegram-канал "Садоводство".

На куст смородины нужно 1,5 раствора, на крыжовник — 1 л, малину — 2 л, на кв. м земляники — 0,2 л, на взрослое дерево — 10 л. Опрыскивание смородины и крыжовника производят в самом начале цветения. Операцию повторить с интервалом в 5 дней.