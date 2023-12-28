Из одной орхидеи можно получить целых 100 растений. Дом превратится в настоящую оранжерею. Садоводы рассказали, как это сделать.
Они рекомендовали приобрести мох сфагнум, который стоит дёшево в цветочных магазинах. Замочите его в воде и сформируйте небольшой шар. Примотайте его ниткой к основанию ростка орхидеи. В качестве нити подойдут старые колготки: они не будут пережимать цветок.
Далее необходимо обернуть мох плёнкой. Её нужно снимать каждый день примерно на час. Мох важно опрыскивать. Через 9-11 дней вы заметите появление первых корешков. Ростки можно отсадить после появления 3-4 и более корешков, пишет Telegram-канал "Садоводство".
Садоводы также предложили метод размножения орхидеи черенкованием. Для этого у отцветшего растения нужно срезать стебель. Далее отступить 1 сантиметр от корней и отрезать черенки длиной 10-12 сантиметров. Их нужно посадить в горшок, предназначенный специально для выращивания орхидей (с отверстиями в дне). На дно положите песок и мох. Полейте почву и высадите черенки. Они должны находиться на расстоянии около трёх сантиметров друг от друга. Горшки накрыть плёнкой. Дважды в день снимайте её на 20-25 минут и увлажняйте почву. Важно, чтобы в помещении, где находятся черенки, создать перепад температуры со снижением её ночью на четыре градуса. Через 4 месяца черенки можно высадить в отдельные горшки. Растения удобряют спустя 5-7 дней с предварительным поливом.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.