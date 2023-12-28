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Как размножить орхидею?

1:48
Садоводство » Комнатные цветы

Из одной орхидеи можно получить целых 100 растений. Дом превратится в настоящую оранжерею. Садоводы рассказали, как это сделать.

Как размножить орхидею?
Фото: "Orchid and Light" by romainguy is marked with CC0 1.0. is licensed under This work has been marked as dedicated to the public domain.

Они рекомендовали приобрести мох сфагнум, который стоит дёшево в цветочных магазинах. Замочите его в воде и сформируйте небольшой шар. Примотайте его ниткой к основанию ростка орхидеи. В качестве нити подойдут старые колготки: они не будут пережимать цветок.

Далее необходимо обернуть мох плёнкой. Её нужно снимать каждый день примерно на час. Мох важно опрыскивать. Через 9-11 дней вы заметите появление первых корешков. Ростки можно отсадить после появления 3-4 и более корешков, пишет Telegram-канал "Садоводство".

Садоводы также предложили метод размножения орхидеи черенкованием. Для этого у отцветшего растения нужно срезать стебель. Далее отступить 1 сантиметр от корней и отрезать черенки длиной 10-12 сантиметров. Их нужно посадить в горшок, предназначенный специально для выращивания орхидей (с отверстиями в дне). На дно положите песок и мох. Полейте почву и высадите черенки. Они должны находиться на расстоянии около трёх сантиметров друг от друга. Горшки накрыть плёнкой. Дважды в день снимайте её на 20-25 минут и увлажняйте почву. Важно, чтобы в помещении, где находятся черенки, создать перепад температуры со снижением её ночью на четыре градуса. Через 4 месяца черенки можно высадить в отдельные горшки. Растения удобряют спустя 5-7 дней с предварительным поливом.

Самое БЫСТРОЕ и ПРОСТОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОРХИДЕЙ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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