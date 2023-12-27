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Этот сорта сирени цветут так, что прохожие млеют от восторга

1:17
Садоводство » Деревья и кустарники

Определённые сорта сирени смотрятся шикарно в саду, радуя буйным цветением. Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород" поделился их подборкой. Их стоит посадить на участке.

Этот сорта сирени цветут так, что прохожие млеют от восторга
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

1. Сирень "Красавица Москвы"

2. Сирень "Сенсация" (syringa vulgaris "Sensation')

3. Сирень "Моник Лемуан" (syringa vulgaris "Monique Lemoine')

4. Сирень персидская (Syringa persica)

5. Сирень Мейера (Syringa meyeri)

6. Сирень обыкновенная Память о Вехове

7. Сирень мелколистная "Суперба"

Сирень известна своими красивыми и ароматными цветами, создавая вокруг себя прекрасный вид и приятный аромат во время цветения. Кустарник не требует сложного ухода. Она достаточно неприхотлива и может увести при минимальном уходе. Регулярный полив и удобрение весной обычно достаточны для обеспечения здоровья кустарника.

Кроме того, аромат сирени привлекает пчёл и других полезных насекомых, что может быть полезным для опыления других растений на вашем участке.

Ранее сообщалось, почему в саду стоит посадить луизеанию.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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