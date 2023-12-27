Это средство на основе натуральных ингредиентов обеспечит рост томатов

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Это средство для помидоров обеспечит их хороший рост. Рецептом поделился Telegram-канал "уДачи на Даче, а как же иначе?"

Фото: "Помидоры - 12 - (1 сентября)" by Roman Boldyrev is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Понадобится большая бочка объёмом 200-300 литров. В неё необходимо насыпать 1/3 крапивы, ведро коровяка, две лопаты золы, два килограмма дрожжей, три литра сыворотки. Раствор настаивать в течение двух недель.

Далее настойку разбавить водой в соотношении 1:10 (литровая банка на ведро) и подливать под корни кустов томатов один раз в 7-10 дней. Помидоры вырастут, как на дрожжах.

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