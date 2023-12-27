Торфяные таблетки помогут вырастить крепкие растения

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Торфяные таблетки представляют собой отличный материал, который позволяет вырастить крепкие растения с высокой приживаемостью. Это достигается за счёт того, что корневая система не беспокоится при высадке саженцев в открытый грунт, поскольку растение высаживается вместе с таблеткой, которая со временем свободно растворяется в земле.

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Торфяные таблетки подходят для любых культур. Особенно полезны они будут для растений, плохо переносящих пересадки и дорогих семян.

В торфяном субстрате получится вырастить землянику из семян, рассаду ранней капусты, арбузов, петуний, дельфиниума, декоративного подсолнечника. Также эти средства подойдут при укоренении черенков герани, проращивании луковиц тигридии, размножении гвоздики семенами.

В таблетке отсутствуют возбудители болезней, поскольку торф подвергается термической обработке. Также сводится к минимуму развитие гнили в корнях. Это особенно актуально при выращивании томатов, астр, капусты, петуний. А огурцы и капуста, выращенные в таблетках, приживаются быстро и без проблем, пишет Telegram-канал "Моя дача".