Часто декабрист теряет цветки и плохо растёт. Telegram-канал "Удачи на Даче, а как же иначе?" раскрыл причины. Специалисты считают, что основная причина — ошибки в уходе.
Избыточная влажность почвы
Нужно поливать декабрист 1 раз в две недели. Специалисты напомнили, что растение является суккулентом.
Недостаток или избыток питательных веществ
Растение нужно подкармливать в период роста. В осеннее и зимнее время удобрять не нужно.
Отсутствие обрезки
Периодически важно обрезать декабрист. Эта процедура поддерживает здоровье растение и предотвращает выпадение бутонов. Нужно проводить обрезку 1 раз в год, удалив все нездоровые стебли в начале лета.
Неправильно подобранный горшок или несвоевременная замена почвы
Декабрист нужно пересаживать, когда подходит к концу период цветения. Это происходит примерно в феврале. Пересадку следует делать один раз в три-четыре года. Растение хорошо растёт в неглубоких и широких вазонах, заполненных дренажным материалом на треть объёма.
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