Почему декабрист теряет бутоны?

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Часто декабрист теряет цветки и плохо растёт. Telegram-канал "Удачи на Даче, а как же иначе?" раскрыл причины. Специалисты считают, что основная причина — ошибки в уходе.

Фото: "File:Растение Декабрист расцвело в Декабре.jpg" by Андрюша Романов is licensed under CC BY 4.0.

Избыточная влажность почвы

Нужно поливать декабрист 1 раз в две недели. Специалисты напомнили, что растение является суккулентом.

Недостаток или избыток питательных веществ

Растение нужно подкармливать в период роста. В осеннее и зимнее время удобрять не нужно.

Отсутствие обрезки

Периодически важно обрезать декабрист. Эта процедура поддерживает здоровье растение и предотвращает выпадение бутонов. Нужно проводить обрезку 1 раз в год, удалив все нездоровые стебли в начале лета.

Неправильно подобранный горшок или несвоевременная замена почвы

Декабрист нужно пересаживать, когда подходит к концу период цветения. Это происходит примерно в феврале. Пересадку следует делать один раз в три-четыре года. Растение хорошо растёт в неглубоких и широких вазонах, заполненных дренажным материалом на треть объёма.