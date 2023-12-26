Эта простая подкормка для смородины даст обильный урожай ягод

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Это эффективное удобрение для смородины можно внести осенью и забыть о кустах на год — урожай будет обильным. Дачники мечтают о крупных ягодах и здоровых кустах без необходимости частых подкормок. Существует простое средство, которое вносится осенью и обеспечивает растения всем необходимым на длительный период. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

Фото: "White currant - Белая смородина" by Tatters ✾ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Понадобится доломитовая мука. Нужно взять три кг этого средства, добавить к нему десять грамм борной кислоты, 1 ст л медного купороса. Ингредиенты тщательно размешать. Кашицу распределить в приствольных кругах вокруг кустов смородины.

Далее кустам требуется обильный полив. так подкормка проникнет в корни. Удобрение богато кальцием и магнием, что способствует успешному зимованию растений.

Дополнительным шагом может стать покрытие почвы слоем соломы. данная мера улучшить урожай ягод.