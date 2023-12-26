Малина даст щедрый урожай после опрыскивания этим дешёвым средством из кухни

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Горчица может стать отличным средством для борьбы с вредителями малины. Просто раствор способен отпугнуть долгоносика. Данное насекомое часто повреждает кусты, оставляя растение без урожая. Рецептом борьбы с паразитом поделился Telegram-канал "Дачный советник - дача | огород".

Фото: Ivar Leidus. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=96641162

Понадобится 20 грамм порошка горчицы. Нужно разбавить её десятью литрами тёплой воды. Настоять раствор половину суток.

Настойку налить в бутылку с пульверизатором. Опрыскивать жидкостью кусты. Лучшe всeгo прoвeсти всeгo пaру oпрыскивaниeм зa oдин мeсяц. Нaчнитe, кoгдa будут рaспускaться пoчки. Втoрoй рaз мoжнo пoвтoрить ужe чeрeз пaру нeдeль.