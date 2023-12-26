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Малина даст щедрый урожай после опрыскивания этим дешёвым средством из кухни

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Садоводство » Вредители и болезни

Горчица может стать отличным средством для борьбы с вредителями малины. Просто раствор способен отпугнуть долгоносика. Данное насекомое часто повреждает кусты, оставляя растение без урожая. Рецептом борьбы с  паразитом поделился Telegram-канал "Дачный советник - дача | огород". 

Малина даст щедрый урожай после опрыскивания этим дешёвым средством из кухни
Фото: Ivar Leidus. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=96641162

Понадобится 20 грамм порошка горчицы. Нужно разбавить её десятью литрами тёплой воды. Настоять раствор половину суток. 

Настойку налить в бутылку с пульверизатором. Опрыскивать жидкостью кусты.  Лучшe всeгo прoвeсти всeгo пaру oпрыскивaниeм зa oдин мeсяц. Нaчнитe, кoгдa будут рaспускaться пoчки. Втoрoй рaз мoжнo пoвтoрить ужe чeрeз пaру нeдeль.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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