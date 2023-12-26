Смородины будет завались: только немного подкормки

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В июне, в период активного роста побегов и листвы смородины, обеспечение кустарника азотом становится ключевым фактором для эффективного развития.

Фото: Own work by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для удовлетворения потребностей растений в азоте, рекомендуется использовать аммиачную селитру. Оптимальное количество удобрения составляет 25-30 граммов на каждый квадратный метр приствольных кругов.

В качестве альтернативы можно применять мочевину, внесенную в количестве 10-15 граммов на каждый куст.

Согласно информации от ogorod.ru, также рекомендуется включить в удобрения калийные и фосфорные компоненты. В приствольные круги рекомендуется внести по 15 граммов суперфосфата и сульфата калия. Этот комплексный подход позволит обеспечить смородину всеми необходимыми элементами для успешного роста и развития в летний период.