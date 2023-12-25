Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США зафиксировано рекордное количество попыток нелегальной миграции
Русский мэр колумбийского города Тунхе Михаил Краснов скучает по Саратову
Лолита в слезах просит вырезать её из передач после "голого шабаша"
Украинский политолог заявил, что 108 солдат ВСУ уехали в отпуск, но "не доехали"
Цыпленок "Пальчики оближешь" с чесночным маслом для новогоднего стола
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что спортсмены "матерятся как сапожники"
Туристический рынок: свободные места на зарубежных курортах остаются доступными перед Новым годом
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Английские ученые назвали оптимальное время отхода ко сну

Простейшие продукты с кухни помогут эффективно бороться с одуванчиком

1:39
Садоводство » Вредители и болезни

Эффективный метод борьбы с одуванчиками был обнаружен опытными дачниками. Учитывая мощное корневище этого растения, его уничтожение возможно только при полном исчезновении корня. Поэтому оптимальным временем для активной борьбы с одуванчиками является не весенний период их активного роста, а осень, когда замедляются обменные процессы.

Простейшие продукты с кухни помогут эффективно бороться с одуванчиком
Фото: commons.wikimedia. org by Станислав Соломахин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Для приготовления эффективного раствора для опрыскивания необходимо растворить один пузырек 70% уксусной эссенции (170 мл) в 1,250 литрах воды (5 полных стаканов по 250 мл). Отдельно в 0,5 литра воды (2 стакана) растворите 4 чайные ложки лимонной кислоты. Затем объедините оба раствора и добавьте 4 столовые ложки жидкого мыла для мытья посуды. В результате получится 2 литра готового раствора.

В сухую осеннюю погоду этим раствором следует опрыскивать розетки одуванчиков из лейки. После такой обработки все растения, включая корни, погибают в течение суток.

Учитывая, что соседние участки могут постоянно поставлять семена одуванчиков, рекомендуется проводить обработку каждый год для поддержания эффективности. Дополнительно, для лучшего результата, опрыскивание можно повторить весной, когда молодые одуванчики готовятся к цветению, но еще не распустились, указывает Дзен-канал "На природе, во саду и огороде".

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы

Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.

Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Шукшина опубликовала стих о "голой вечеринке" Ивлеевой: "Такого заголения никто не ожидал"
Шукшина разместила стих о "голой вечеринке" Ивлеевой: "Богема вдруг решила всех нас потрясти"
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
"Сельд под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Салат с креветками: простое блюдо без майонеза для новогоднего стола
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Перец откажется расти, если посадить его в неправильном месте. Подсказываем оптимальные места
Перец откажется расти, если посадить его в неправильном месте. Подсказываем оптимальные места
Последние материалы
Российские бойцы спасли оставленную ВСУ девушку-солдата
Спектакль в Белграде: российские спецслужбы и "Сербия против насилия"
Digital Foundry: игры с самой выдающейся графикой в 2023 году
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Оман: перспективы и преграды в привлечении российских туристов
Постное блюдо для новогоднего стола: помидоры с хлебной крошкой и оливковой корочкой
Милявская о призыве вырезать её из новогодних передач: "Наверное, справедливо"
Всю зиму заваривать растение с грядки: смесь орегано и мяты с цитрусовыми нотками
Вступивший в ряды ВСУ актёр сериала "Черные кошки" Колесник погиб в зоне СВО
Это средство поможет избавиться от прыщей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников