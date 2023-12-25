Простейшие продукты с кухни помогут эффективно бороться с одуванчиком

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эффективный метод борьбы с одуванчиками был обнаружен опытными дачниками. Учитывая мощное корневище этого растения, его уничтожение возможно только при полном исчезновении корня. Поэтому оптимальным временем для активной борьбы с одуванчиками является не весенний период их активного роста, а осень, когда замедляются обменные процессы.

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Для приготовления эффективного раствора для опрыскивания необходимо растворить один пузырек 70% уксусной эссенции (170 мл) в 1,250 литрах воды (5 полных стаканов по 250 мл). Отдельно в 0,5 литра воды (2 стакана) растворите 4 чайные ложки лимонной кислоты. Затем объедините оба раствора и добавьте 4 столовые ложки жидкого мыла для мытья посуды. В результате получится 2 литра готового раствора.

В сухую осеннюю погоду этим раствором следует опрыскивать розетки одуванчиков из лейки. После такой обработки все растения, включая корни, погибают в течение суток.

Учитывая, что соседние участки могут постоянно поставлять семена одуванчиков, рекомендуется проводить обработку каждый год для поддержания эффективности. Дополнительно, для лучшего результата, опрыскивание можно повторить весной, когда молодые одуванчики готовятся к цветению, но еще не распустились, указывает Дзен-канал "На природе, во саду и огороде".