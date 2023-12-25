Монарду необходимо выращивать на приусадебном участке каждому любителю чаепития. Это удивительное растение, входящее в род однолетних или многолетних растений, придаст вашему любимому напитку неповторимый вкус.
Как сообщает портал Wday, монарда заслуженно считается уникальным растением с фантастическим вкусом и ароматом, широко используемыми в кулинарии и медицине.
Запах монарды напоминает смесь орегано и мяты, с легкими цитрусовыми нотками. Ее вкус, в свою очередь, может ассоциироваться с оттенками чая Эрл Грей, приправленного бергамотом.
Приготовление монарды в качестве добавки к чаю представляет собой простую задачу. Для этого достаточно отрезать стебли растения на высоте до 30 сантиметров от уровня почвы через 10–15 дней после начала цветения. Затем подготовленные заготовки следует высушить и измельчить. Пряность можно хранить в любом контейнере, помещенном в шкафчике с другими ароматическими добавками.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.