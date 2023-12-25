Всю зиму заваривать растение с грядки: смесь орегано и мяты с цитрусовыми нотками

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Монарду необходимо выращивать на приусадебном участке каждому любителю чаепития. Это удивительное растение, входящее в род однолетних или многолетних растений, придаст вашему любимому напитку неповторимый вкус.

Фото: commons.wikimedia. org by Андрей Корзун (Kor!An) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Как сообщает портал Wday, монарда заслуженно считается уникальным растением с фантастическим вкусом и ароматом, широко используемыми в кулинарии и медицине.

Запах монарды напоминает смесь орегано и мяты, с легкими цитрусовыми нотками. Ее вкус, в свою очередь, может ассоциироваться с оттенками чая Эрл Грей, приправленного бергамотом.

Приготовление монарды в качестве добавки к чаю представляет собой простую задачу. Для этого достаточно отрезать стебли растения на высоте до 30 сантиметров от уровня почвы через 10–15 дней после начала цветения. Затем подготовленные заготовки следует высушить и измельчить. Пряность можно хранить в любом контейнере, помещенном в шкафчике с другими ароматическими добавками.