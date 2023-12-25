Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое постакне и как с ним бороться
Ученые сравнили вред организму от разных способов употребления алкоголя
Продажи новогодних туров за рубеж выросли на 15-30%
Американские ученые нашли путь к термоядерной энергии
Востоковед Долгов: России будет вести переговоры с Ираном и ОАЭ по островам в Персидском заливе
Инцидент с охранником: адвокат Киркорова опровергает обвинения и обвиняет в попытке очернения
Трагическая судьба предпринимателя из Дагестана: убийство в квартире из-за долгов
Российский бренд женской одежды Solangel открыл флагманский бутик в Москве
Эксперт Балабас назвал машины, которые больше всего подвержены воздействию дорожных реагентов

Купленный грунт для для рассады важно правильно подготовить

1:06
Садоводство » Советы

Многие покупают готовую почву для рассады, однако в ней зачастую не хватает питательных веществ. Эксперт издания "Белновости", учёный-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных сообщила о том, как подготовить почву к посевной.

Купленный грунт для для рассады важно правильно подготовить
Фото: commons.wikimedia. org by Fæ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дезинфекция

Грунт обычно прокалывают в духовке. Её нужно разогреть до 80 градусов Цельсия. Держать почву около получаса. Также грунт можно пропарить на водяной бане или обработать марганцовкой. Далее необходимо внести биоудобрения "Байкал ЭМ1", "Сияние" или аналоги.

Добавки

В грунт можно смело добавлять биогумус, а также песок. Последний нужен, когда требуется лёгкая и рыхлая земля. Примерное соотношение 1:9 (песок — почва).

Доломитовая мука

Если почву приобрели не для растений, которым требуется кислая среда, то такая мука выступает очень полезной добавкой. Агроном рекомендует проверить кислотность измерителем pH.

Идеальный ГРУНТ для РАССАДЫ. Всего пара доступных компонентов для превосходного результата.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ Любовь Степушова "Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Алла Пугачева и Максим Галкин* высказались о своем браке по случаю 12-летия со дня свадьбы
Очень простой салат с крабовыми палочками и фасолью: готовится буквально за пять минут, и все в восторге!
В Кремле увидели в беспорядках в Белграде вмешательство извне
Мастер парикмахерской рассказали, как выбрать правильную расческу по типу волос
Душитель всех стараний на участке: уничтожайте этот сорняк безжалостно
Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского роскошной виллы на вип-курорте
М-12 "Восток": опыт строительства федеральной трассы от отечественной компании
Березовый дёготь решит пять популярных проблем на дачном участке
Полина Гагарина поделилась редким видео с 6-летней дочерью и показала ёлку
В Москве умер всемирно известный кинорежиссёр Язгельды Сеидов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников