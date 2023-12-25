Купленный грунт для для рассады важно правильно подготовить

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие покупают готовую почву для рассады, однако в ней зачастую не хватает питательных веществ. Эксперт издания "Белновости", учёный-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных сообщила о том, как подготовить почву к посевной.

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Дезинфекция

Грунт обычно прокалывают в духовке. Её нужно разогреть до 80 градусов Цельсия. Держать почву около получаса. Также грунт можно пропарить на водяной бане или обработать марганцовкой. Далее необходимо внести биоудобрения "Байкал ЭМ1", "Сияние" или аналоги.

Добавки

В грунт можно смело добавлять биогумус, а также песок. Последний нужен, когда требуется лёгкая и рыхлая земля. Примерное соотношение 1:9 (песок — почва).

Доломитовая мука

Если почву приобрели не для растений, которым требуется кислая среда, то такая мука выступает очень полезной добавкой. Агроном рекомендует проверить кислотность измерителем pH.