Березовый дёготь станет вашим верным союзником в садоводстве. Этот многосторонний продукт обладает антисептическими, противопаразитарными и противомикробными свойствами, что делает его ценным инструментом для ухода за растениями. Дзен-канал "Сад огород лайф" поделился полезными способами применения берёзового дегтя в садоводстве.
Защита картошки от проволочника
При посадке культуры добавьте немного разведенного средства в каждую лунку. Этот метод также эффективен при посадке картошки в траншеи: пролейте траншею дёгтем перед закапыванием земли, и проволочник не станет проблемой.
Защита от парши
Растворите 3 столовые ложки дёгтя в 10 литрах воды и используйте его для полива или обработки саженцев перед посадкой.
Борьба с луковой и морковной мухой
Поливайте растения разведённым дёгтем в мае и июне, чтобы предотвратить нападение луковой и морковной мухи.
Защита от капустной бабочки
Смочите салфетки в растворе берёзового дёгтя и прикрепите их к прутикам возле капусты, чтобы отпугнуть капустную бабочку.
Отпугивание грызунов
Березовый дёготь с его сильным запахом эффективно отталкивает мышей, кротов, медведок и зайцев. Проводите обработку прикорневой зоны деревьев перед зимой и обматывайте деревья тряпками, пропитанными дёгтем, в местах, где вредители грызут кору.
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