Березовый дёготь решит пять популярных проблем на дачном участке

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Березовый дёготь станет вашим верным союзником в садоводстве. Этот многосторонний продукт обладает антисептическими, противопаразитарными и противомикробными свойствами, что делает его ценным инструментом для ухода за растениями. Дзен-канал "Сад огород лайф" поделился полезными способами применения берёзового дегтя в садоводстве.

Фото: "Garden, April 13" by jon.roberts is licensed under CC BY-SA 2.0.

Защита картошки от проволочника

При посадке культуры добавьте немного разведенного средства в каждую лунку. Этот метод также эффективен при посадке картошки в траншеи: пролейте траншею дёгтем перед закапыванием земли, и проволочник не станет проблемой.

Защита от парши

Растворите 3 столовые ложки дёгтя в 10 литрах воды и используйте его для полива или обработки саженцев перед посадкой.

Борьба с луковой и морковной мухой

Поливайте растения разведённым дёгтем в мае и июне, чтобы предотвратить нападение луковой и морковной мухи.

Защита от капустной бабочки

Смочите салфетки в растворе берёзового дёгтя и прикрепите их к прутикам возле капусты, чтобы отпугнуть капустную бабочку.

Отпугивание грызунов

Березовый дёготь с его сильным запахом эффективно отталкивает мышей, кротов, медведок и зайцев. Проводите обработку прикорневой зоны деревьев перед зимой и обматывайте деревья тряпками, пропитанными дёгтем, в местах, где вредители грызут кору.