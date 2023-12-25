Как вырастить чеснок дома

3:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зимой на подоконнике можно выращивать не только лук и зелень, но и чеснок. Его ароматная зелень станет отличным дополнением к многим блюдам, придавая им остроты и специфического аромата. О том, как вырастить чеснок дома, рассказала группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для успешного выращивания овоща в домашних условиях подходит как озимый, так и яровой сорт. Хотя некоторые садоводы рекомендуют использовать только озимые стрелкующиеся сорта, на практике зелень получается удачной у корнеплода любого вида. Урожай во многом зависит от размера зубчиков: с крупного посадочного материала вырастают крупные перья, с мелкого — поменьше.

Если вы хотите ускорить сбор урожая, используйте зубки чеснока с проростками. В этом случае срезать зелень можно будет на 1-1,5 недели раньше.

Для выращивания чеснока нужно взять ёмкость глубиной не более 20 см, так как корневая система культуры небольшая. Важно, чтобы в контейнерах были дренажные отверстия, поскольку овоз не любит сырости.

Подойдёт как готовая почва для комнатных растений, так и грунт для рассады. Перед использованием грунт рекомендуется обеззараживать, например, прокаливанием в духовке при температуре 70-90°C.

Процесс посадки чеснока в горшок следующий:

1. На дно ёмкости уложите слой дренажа, такого как керамзит или битый кирпич.

2. Наполните ёмкость наполовину грунтом, добавьте комплексное удобрение для лука и чеснока, перемешайте и увлажните.

3. Разделите головки чеснока на зубки и очистите их от чешуек.

4. Заглубите зубки в землю так, чтобы примерно треть зубка оставалась над поверхностью почвы. Оставляйте между зубками расстояние примерно в 3-4 см.

5. Увлажните почву, поместите горшок в прохладное место с температурой 16-18°C.

6. Когда появятся ростки, переместите горшок на южное окно и обеспечьте температуру 18-23°C. Подсветка может потребоваться на несколько часов в день, так как чесноку нужен световой день не менее 8 часов.

Уход за ростками включает полив и досвечивание. Почва должна оставаться влажной, но не мокрой.