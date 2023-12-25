Эти ингредиенты гарантируют крепкую рассаду

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

От грунта для рассады зависит, насколько крепкими будут будущими растения. Он должен быть лёгким, рыхлым и хорошо пропускать воздух. Важно, чтобы в земле содержались питательные вещества, которые дадут старт растениям для развития мощных корней, стебля и листьев. Грунт не должен "заплывать" после полива- необходимо, чтобы земля хорошо держала воду, но при этом не превращалась в кашу. Садоводы Дзен-канала "Сад огород лайф" поделились секретом хорошей почвы для рассады.

Фото: "***" by Art (RUS) Potosi is licensed under CC BY 2.0.

В грунт нужно добавить два обязательных компонента. Первый — это песок для шиншилл. Он обеспечивает рыхлость почвы, содержит вулканическую пыль, богатую магнием и калием. Понадобится один стакан на на каждые 5 л. земли.

Второй ингредиент — это кокосовый субстрат. Он является экологически чистым материалом, благодаря которому грунт не превращается в кашу после полива. Также такой субстрат содержит много питательных макро и микроэлементов, полезных для растений. Нужно взять примерно 150-200 грамм сухого субстрата на 5 л земли.

Далее следует добавить "Азофоску". Она легко усваивается корнями рассады, содержит фосфор, калий и азот — 3 главных вещества для развития крепкого растения. Нужны будут две чайных ложки на 5 л грунта.

Последний важный ингредиент — диатомит садовый. Он является отложениями диатомитовых водорослей. Диатомит защищает посадки от болезней и вредителей. Добавьте 2 столовые ложки с горочкой ан 5 л грунта.