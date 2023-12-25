Клин клином: от моли и гусениц можно избавиться с помощью этого сорняка-вредителя

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Моль представляет собой одного из наиболее опасных вредителей для капусты, и наибольшую угрозу для урожая представляют гусеницы, а не сами бабочки. Эти насекомые способны полностью разрушить стебли, завязи и листья растений.

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Существует народное средство, которое эффективно помогает в борьбе с этими вредителями.

Для уничтожения моли применяется растение-вредитель — одуванчик. Из листьев этого растения готовится настой, который затем используется для обработки как рассады, так и зреющих кочанов.

Для приготовления настоя необходимо в подходящей емкости сочетать 500 граммов измельченных листьев одуванчика с одной столовой ложкой жидкого мыла. Получившуюся смесь заливают десятью литрами воды. Настой должен выдерживаться в течение трех часов, согласно информации от портала "Розы в саду".