Клин клином: от моли и гусениц можно избавиться с помощью этого сорняка-вредителя

Моль представляет собой одного из наиболее опасных вредителей для капусты, и наибольшую угрозу для урожая представляют гусеницы, а не сами бабочки. Эти насекомые способны полностью разрушить стебли, завязи и листья растений.
Существует народное средство, которое эффективно помогает в борьбе с этими вредителями.
Для уничтожения моли применяется растение-вредитель — одуванчик. Из листьев этого растения готовится настой, который затем используется для обработки как рассады, так и зреющих кочанов.
Для приготовления настоя необходимо в подходящей емкости сочетать 500 граммов измельченных листьев одуванчика с одной столовой ложкой жидкого мыла. Получившуюся смесь заливают десятью литрами воды. Настой должен выдерживаться в течение трех часов, согласно информации от портала "Розы в саду".
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