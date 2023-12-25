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Это прожоливое существо придет от соседей и навредит картошке

1:10
Садоводство » Вредители и болезни

Михаил Воробьев, садовод, биолог и агроном, рассказал о по-настоящему гениальном способе избавления от медведок на даче или огороде, обеспечив ваши грядки с картошкой полной безопасностью. Простые рекомендации эксперта помогут вам легко решить эту проблему.

Это прожоливое существо придет от соседей и навредит картошке
Фото: flickr. com by Bernard DUPONT from FRANCE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первым шагом является выкопка небольшой ямы, в которую следует поместить клубни картошки — это будет приманкой. Затем углубление покрывается фанерой сверху. Медведки, привлеченные запахом корнеплодов, придут на угощение, и собрать их для уничтожения будет легко, сообщает портал "Городовой".

Михаил Воробьев также отмечает, что можно применять ядохимикаты, такие как "Медветокс" и "Медвеед". Важно помнить, что борьба с этими вредителями требует комплексного, долгосрочного подхода и взаимодействия с соседями. Только в таком случае можно быть уверенными, что медведки исчезнут навсегда.

"Если медведка гуляет по соседнему огороду, она все равно найдет путь к вам", — подчеркивает Воробьев, подытоживая свои рекомендации.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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