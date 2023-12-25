Михаил Воробьев, садовод, биолог и агроном, рассказал о по-настоящему гениальном способе избавления от медведок на даче или огороде, обеспечив ваши грядки с картошкой полной безопасностью. Простые рекомендации эксперта помогут вам легко решить эту проблему.
Первым шагом является выкопка небольшой ямы, в которую следует поместить клубни картошки — это будет приманкой. Затем углубление покрывается фанерой сверху. Медведки, привлеченные запахом корнеплодов, придут на угощение, и собрать их для уничтожения будет легко, сообщает портал "Городовой".
Михаил Воробьев также отмечает, что можно применять ядохимикаты, такие как "Медветокс" и "Медвеед". Важно помнить, что борьба с этими вредителями требует комплексного, долгосрочного подхода и взаимодействия с соседями. Только в таком случае можно быть уверенными, что медведки исчезнут навсегда.
"Если медведка гуляет по соседнему огороду, она все равно найдет путь к вам", — подчеркивает Воробьев, подытоживая свои рекомендации.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.