Душитель всех стараний на участке: уничтожайте этот сорняк безжалостно

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На дачном участке вьюнок полевой может стать серьезным вредителем, требующим надлежащего контроля. Этот сорняк не только затягивает и оплетает высокорослые растения, но и манипулирует пчелами своими цветками, чаще всего причиняя вред смородине и крыжовнику, утверждает портал "Семь соток".

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Существует эффективный народный метод борьбы с вьюнком, основанный на использовании уксусной эссенции (70-80%). Для приготовления раствора следует смешать уксусную эссенцию с водой в пропорции 1:1.

Поливание земли этим средством следует проводить в течение всего летнего сезона, примерно один раз в месяц. Стебли вьюнка начинают отмирать уже через несколько дней после применения данного раствора, что делает его эффективным средством для борьбы с этим вредным растением.