Душитель всех стараний на участке: уничтожайте этот сорняк безжалостно

На дачном участке вьюнок полевой может стать серьезным вредителем, требующим надлежащего контроля. Этот сорняк не только затягивает и оплетает высокорослые растения, но и манипулирует пчелами своими цветками, чаще всего причиняя вред смородине и крыжовнику, утверждает портал "Семь соток".

Фото: flickr. com by Katya from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license