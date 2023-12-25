Остановитесь перед тем, как приступить к пропалыванию грядок до последней травинки, так как некоторые растения могут содержать витамины, полезные микроэлементы и обладать лечебными свойствами. Портал "Белновости" предлагает внимательно рассмотреть растения, вытянувшиеся на грядках с рассадой, и внедрить их в кулинарные эксперименты.
Крапива, вероятно, первое растение, о котором приходит в голову. Все знают, что в щавелевый суп можно добавить молодые ростки крапивы, получив насыщенный витаминами зеленый суп. Однако немногие знакомы с использованием мокрицы, или звездчатки средней, в кулинарии. Она может заменить базилик в приготовлении соуса песто. Свежая сырая трава обладает приятным сладковатым и немного землистым вкусом, напоминающим кукурузные рыльца.
Звездчатка получила свое название благодаря мелким цветам, похожим на звездочки. Кулинары также используют их для украшения бутербродов и других блюд. Это растение легко интегрировать в смузи или салат, заменяя шпинат. Рекомендуется добавлять эту влажную травку практически перед подачей блюда на стол.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.