Сорняк, который может заменить базилик и шпинат на кухне

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Остановитесь перед тем, как приступить к пропалыванию грядок до последней травинки, так как некоторые растения могут содержать витамины, полезные микроэлементы и обладать лечебными свойствами. Портал "Белновости" предлагает внимательно рассмотреть растения, вытянувшиеся на грядках с рассадой, и внедрить их в кулинарные эксперименты.

Фото: flickr. com by Udo Schmidt from Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Крапива, вероятно, первое растение, о котором приходит в голову. Все знают, что в щавелевый суп можно добавить молодые ростки крапивы, получив насыщенный витаминами зеленый суп. Однако немногие знакомы с использованием мокрицы, или звездчатки средней, в кулинарии. Она может заменить базилик в приготовлении соуса песто. Свежая сырая трава обладает приятным сладковатым и немного землистым вкусом, напоминающим кукурузные рыльца.

Звездчатка получила свое название благодаря мелким цветам, похожим на звездочки. Кулинары также используют их для украшения бутербродов и других блюд. Это растение легко интегрировать в смузи или салат, заменяя шпинат. Рекомендуется добавлять эту влажную травку практически перед подачей блюда на стол.