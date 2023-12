Your browser does not support the audio element.

Остановитесь перед тем, как приступить к пропалыванию грядок до последней травинки, так как некоторые растения могут содержать витамины, полезные микроэлементы и обладать лечебными свойствами. Портал "Белновости" предлагает внимательно рассмотреть растения, вытянувшиеся на грядках с рассадой, и внедрить их в кулинарные эксперименты.

Фото: flickr. com by Udo Schmidt from Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license