Поразят своими крупными бутонами всех окружающих

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лилии, украшающие клумбы садоводов, являются непременным объектом внимания благодаря своему роскошному цветению. Однако для поддержания здоровья и красоты растения необходима регулярная подкормка.

Фото: commons.wikimedia. org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Особенно важно удобрять лилии в конце мая и в начале июня, когда происходит активное формирование цветков и пышности куста. Идеальным вариантом для этого периода является смесь фосфора с азотом. Для подкормки необходимо добавить полторы столовых ложки этой смеси на 10 литров воды.

Альтернативой может служить нашатырный спирт, где достаточно одной чайной ложки на три литра воды. Опрыскивание лилий лучше всего проводить на закате, рекомендует портал "Со вкусом". Такие меры обеспечат растению необходимые питательные вещества и способствуют его здоровому и красивому развитию.