С порталом "Белновости" опытом поделилась ученый-агроном Анастасия Коврижных, предоставив дачникам ценные советы по подкормке клубники без использования химических удобрений.
Специалист рекомендует использовать обыкновенный сахар, широко доступный в каждой кухне, для значительного увеличения урожая. Это средство следует добавлять в лунки в момент посадки кустов.
Сахар также оказывает положительное воздействие на опыление и завязывание ягод. Для достижения этого эффекта необходимо растворить 100 граммов вещества в литре воды и опрыскать им кусты клубники.
Этот продукт также пригодится на этапе сбора урожая. Посыпая ягоды сахаром, можно ускорить их созревание и придать им более сладкий вкус.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.