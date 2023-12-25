Чем подкормить клубнику?

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С порталом "Белновости" опытом поделилась ученый-агроном Анастасия Коврижных, предоставив дачникам ценные советы по подкормке клубники без использования химических удобрений.

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Специалист рекомендует использовать обыкновенный сахар, широко доступный в каждой кухне, для значительного увеличения урожая. Это средство следует добавлять в лунки в момент посадки кустов.

Сахар также оказывает положительное воздействие на опыление и завязывание ягод. Для достижения этого эффекта необходимо растворить 100 граммов вещества в литре воды и опрыскать им кусты клубники.

Этот продукт также пригодится на этапе сбора урожая. Посыпая ягоды сахаром, можно ускорить их созревание и придать им более сладкий вкус.