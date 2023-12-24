Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На дачном участке присутствие крапивы часто воспринимается как настоящая беда, даже несмотря на ее полезные свойства. Этот сорняк способен переполнить весь огород, и поэтому дачники обычно прилагают усилия для его устранения.

Фото: архив by John Tann from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Существует несколько эффективных методов борьбы, и одним из них является обработка растений 30-процентным раствором калийной соли. Этот способ отличается тем, что не вредит посаженным культурам, что делает его привлекательным для применения.

Другой эффективный метод предполагает вытеснение крапивы другими растениями. Особенно эффективными в этом случае являются газонная трава, злаковые культуры и космея, сообщает Sadzavodi.