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Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка

0:47
Садоводство » Советы

На дачном участке присутствие крапивы часто воспринимается как настоящая беда, даже несмотря на ее полезные свойства. Этот сорняк способен переполнить весь огород, и поэтому дачники обычно прилагают усилия для его устранения.

Жгучая самозванка сама убежит с участка: способы изведения крапивы с участка
Фото: архив by John Tann from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Существует несколько эффективных методов борьбы, и одним из них является обработка растений 30-процентным раствором калийной соли. Этот способ отличается тем, что не вредит посаженным культурам, что делает его привлекательным для применения.

Другой эффективный метод предполагает вытеснение крапивы другими растениями. Особенно эффективными в этом случае являются газонная трава, злаковые культуры и космея, сообщает Sadzavodi.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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