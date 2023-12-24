На дачном участке присутствие крапивы часто воспринимается как настоящая беда, даже несмотря на ее полезные свойства. Этот сорняк способен переполнить весь огород, и поэтому дачники обычно прилагают усилия для его устранения.
Существует несколько эффективных методов борьбы, и одним из них является обработка растений 30-процентным раствором калийной соли. Этот способ отличается тем, что не вредит посаженным культурам, что делает его привлекательным для применения.
Другой эффективный метод предполагает вытеснение крапивы другими растениями. Особенно эффективными в этом случае являются газонная трава, злаковые культуры и космея, сообщает Sadzavodi.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.