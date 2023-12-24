Он красив и еще выделяет яд для грызунов

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для того чтобы не только улучшить облик своего дачного участка, но и придать ему дополнительную защиту от вредителей, стоит рассмотреть возможность посадки безвременника. Это красивое цветковое растение, которое вызывает антипатию у грызунов.

Фото: Own work by Hedwig Storch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Безвременник представляет собой уникальное растение с десятками различных сортов. Его цветение происходит только осенью, и оно обладает ядовитыми свойствами. Именно по этой причине опытные садоводы отдают предпочтение этому растению, как эффективному средству против грызунов. Яд выделяется из луковиц при повреждении, поэтому работать с безвременником рекомендуется в перчатках.

Согласно рекомендациям редакции «Городовой», посадку безвременника лучше всего проводить в августе. Семена следует укладывать в лунки на глубину не превышающую 15 сантиметров. В уходе за цветами нет особых трудностей. Безвременник, как и другие декоративные растения, нуждается в регулярном поливе, удалении сорняков и рыхлении почвы.