Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркорову не разрешили выйти на сцену МХАТ имени Горького
Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать
Россиянам рассказали, что делать, если отсутствует чувство голода
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Новые машины при обслуживании в неофициальных сервисах блокируются
Сотни уток отправились на пешую прогулку в Нижнем Тагиле
Котята манулов из зоопарка обучаются ставить свои лапки на хвосте
Мужчина обманул продавцов телефонов фальшивым переводом
ФСБ возбудила уголовное дело против мужчины за пост в соцсети

Он красив и еще выделяет яд для грызунов

1:08
Садоводство » Цветы

Для того чтобы не только улучшить облик своего дачного участка, но и придать ему дополнительную защиту от вредителей, стоит рассмотреть возможность посадки безвременника. Это красивое цветковое растение, которое вызывает антипатию у грызунов.

Он красив и еще выделяет яд для грызунов
Фото: Own work by Hedwig Storch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Безвременник представляет собой уникальное растение с десятками различных сортов. Его цветение происходит только осенью, и оно обладает ядовитыми свойствами. Именно по этой причине опытные садоводы отдают предпочтение этому растению, как эффективному средству против грызунов. Яд выделяется из луковиц при повреждении, поэтому работать с безвременником рекомендуется в перчатках.

Согласно рекомендациям редакции «Городовой», посадку безвременника лучше всего проводить в августе. Семена следует укладывать в лунки на глубину не превышающую 15 сантиметров. В уходе за цветами нет особых трудностей. Безвременник, как и другие декоративные растения, нуждается в регулярном поливе, удалении сорняков и рыхлении почвы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой
Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой
Охлобыстин о "голой вечеринке" Ивлеевой: если кто-то из них появится на голубом огоньке
Мерзкие откровения певицы Лолиты: "Москалей треба потребляти"
Час ответа Киева перед Соединёнными Штатами близок Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Почему блогерша Анастасия Ивлеева так похудела
Автоэксперт Гудков: срок службы двигателя автомобиля увеличится благодаря этому правилу
Виктория Боня похвасталась новым роскошным подарком
Виктория Боня похвасталась новым роскошным подарком
Последние материалы
Мужчину из Пермского края исключили из списка экстремистов
На территории тюменского лагеря, где массово заболели дети из ЛНР, побывали журналисты
Он красив и еще выделяет яд для грызунов
Эксперты рассказали, как можно отвлечься в самолете
"Внезапный" Арестович* предложил подать коллективный иск Западу от РФ и Украины
Эксперт Колодочкин рассказал, когда пора менять в автомобиле тормозную жидкость
Врачи рассказали, за сколько времени до сна можно есть, чтобы не толстеть
Как эффективно собрать чемодан: 5 неотъемлемых вещей для путешествия
В Свердловской области Министерство обороны формирует отряд операторов БПЛА
Ученые обнаружили пользу регулярной чистки зубов при лечении пневмонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников