Ни в коем случае нельзя подкармливать навозом некоторые овощи

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Подкормка перепревшим навозом оказывает благоприятное воздействие на большинство культурных растений. К примеру, она является отличным удобрением для картошки, томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты, кабачков, тыквы и чеснока.

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Дополнительно, следует отметить, что навоз обеспечивает эффективное питание клубники, малины, смородины и крыжовника ценными питательными веществами.

Тем не менее, необходимо быть осторожными при использовании данного типа подкормки, так как существуют растения, на которые она может оказать негативное воздействие. Согласно данным портала ogorod.ru, навоз не рекомендуется вносить на грядки, где выращиваются морковь, редис, свекла и петрушка.