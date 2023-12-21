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Эрантис зацветёт прямой зимой: соседи удивятся

1:50
Садоводство » Цветы

Дачникам, желающим наслаждаться красотой своего участка уже в раннюю весну, рекомендуется посадить эрантис, известный также как весенник. Этот многолетник расцветает с февраля по март, даже когда почва ещё покрыта снегом.

Эрантис зацветёт прямой зимой: соседи удивятся
Фото: Википедия ru.wikipedia.org by Martin Olsson ( is licensed under CC BY-SA 3.0

Эрантис представляет собой небольшие кустарники высотой около десяти сантиметров с яркими жёлтыми цветками, дополненными перисто-рассеченными листьями.

Хотя весенники относятся к семейству Лютиковых, не все из них можно отнести к первоцветам. Поэтому тем, кто стремится к раннему цветению, следует выбирать исключительно вид эрантиса, который сохраняет свою зимостойкость. Другие сорта цветут позже.

Также стоит обратить внимание на гибрид весенника, полученный путём скрещивания зимующего и киликийского весенника (эрантис Тубергена). К его преимуществам относятся более крупные цветы, но следует помнить о его стерильности, так как этот гибрид не производит семена.

Для успешного выращивания эрантиса выберите защищённое от сильного ветра место с хорошим освещением. Почва должна быть плодородной, слабощелочной и хорошо дренированной, чтобы избежать задержки воды, которая может навредить растению.

После посадки саженцев рекомендуется их замульчировать. В остальном весенник не требователен к условиям выращивания. Легко размножается семенами осенью и может расти на одном месте до пяти лет.

Эрантис не требует особых удобрений, но для более обильного цветения можно использовать органические подкормки, такие как перегной или компост. Питательные вещества следует вносить дважды в год: весной и после цветения.

Эрантис зимний, или Весенник
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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