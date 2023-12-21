Корни и цветоносы полезут со всех щелей: эта подкормка улучшит рост орхидеи

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Любители цветов активно применяют органические подкормки, особенно те, которые можно приготовить дома на кухне. Считается, что все растения, включая капризную орхидею, положительно реагируют на такие составы. Эксперт, агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных делится секретом приготовления подкормки для орхидеи.

Фото: "Орхидея (спомен) Милена —> Изабел" by Михал Орела is licensed under CC BY 2.0.

Она утверждает, что удобрение способно совершать настоящие чудеса, заставляя капризное растение цвести практически круглый год.

Для приготовления удобрения подкормки всего несколько простых ингредиентов, которые можно найти на кухне любой хозяйки: кипяток, рис и луковая шелуха. Они обеспечивают благоприятное воздействие на рост и цветение растений.

Для приготовления удобрения необходимо в 0,5 литра тёплой воды добавить 2 столовые ложки риса, процедить через 30 минут и оставить только воду. Параллельно в одном литре кипятка замочить горсть луковой шелухи, дать настояться и после остывания воды добавить рисовую воду. Полученный раствор используется для полива или обработки листьев растений. Удобрение хранится в холодильнике до двух недель.