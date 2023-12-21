В зимнее время спатифиллуму или "женскому счастью" требуется особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года. Сетевое издание "Белновости" представляет список действий, которые необходимо предпринять в таком случае.
1. Обеспечьте растению соответствующее освещение — свет должен быть ярким, но разбросанным. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожог листьев.
2. Поддерживайте в комнате с цветком умеренно теплую температуру и защищайте его от перепадов температур, сквозняков и приближения к отопительным приборам.
3. Обеспечьте достаточную влажность воздуха вокруг растения, используя увлажнитель или брызгая водой вокруг спатифиллума.
4. Поливайте растение умеренно и регулярно. Не допускайте пересыхания кома земли или скопления воды в поддоне.
5. Сократите подкормку зимой и используйте умеренное количество удобрений с низким содержанием азота каждые 6-8 недель.
6. Внимательно следите за появлением вредителей и болезней. Особую опасность представляют тля, пауки-клещи и гниль корней.
7. Очищайте листву растения с помощью влажной губки или мягкой тряпочки.
8. Удаляйте увядшие части растения, чтобы улучшить его внешний вид и направить энергию на здоровые части.
9. Создайте для спатифиллума период покоя. Замедление роста в это время является нормальным явлением.
10. Внимательно наблюдайте за реакцией растения, так как каждый цветок уникален и его потребности могут меняться.
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