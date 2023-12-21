Эти советы по уходу за спатифиллумом обеспечат ему хороший рост

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

В зимнее время спатифиллуму или "женскому счастью" требуется особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года. Сетевое издание "Белновости" представляет список действий, которые необходимо предпринять в таком случае.

Фото: "Spathiphyllum wallisii Regel" by Dinesh Valke is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

1. Обеспечьте растению соответствующее освещение — свет должен быть ярким, но разбросанным. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожог листьев.

2. Поддерживайте в комнате с цветком умеренно теплую температуру и защищайте его от перепадов температур, сквозняков и приближения к отопительным приборам.

3. Обеспечьте достаточную влажность воздуха вокруг растения, используя увлажнитель или брызгая водой вокруг спатифиллума.

4. Поливайте растение умеренно и регулярно. Не допускайте пересыхания кома земли или скопления воды в поддоне.

5. Сократите подкормку зимой и используйте умеренное количество удобрений с низким содержанием азота каждые 6-8 недель.

6. Внимательно следите за появлением вредителей и болезней. Особую опасность представляют тля, пауки-клещи и гниль корней.

7. Очищайте листву растения с помощью влажной губки или мягкой тряпочки.

8. Удаляйте увядшие части растения, чтобы улучшить его внешний вид и направить энергию на здоровые части.

9. Создайте для спатифиллума период покоя. Замедление роста в это время является нормальным явлением.

10. Внимательно наблюдайте за реакцией растения, так как каждый цветок уникален и его потребности могут меняться.