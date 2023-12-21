Вместо того чтобы просто выливать воду, в которой варили яйца, лучше использовать ее в качестве полезной подкормки для комнатных растений.
Эта жидкость содержит множество витаминов и минералов, которые могут оказаться весьма полезными для заболевших растений.
Для использования яичной воды в качестве подкормки, нужно остудить ее и полить ею те растения, которые проявляют признаки увядания, потускнения или прекратили активное развитие. Важно помнить, что использование подкормки следует осуществлять не чаще одного раза в месяц.
Также стоит учесть, что яичную воду не следует применять, если растения уже получают питательные вещества из других источников подкормки. Избыток минеральных солей может иметь негативное воздействие на цветение и общее состояние растений, сообщает портал Wday.ru.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).