Яйца полезны для растений

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Вместо того чтобы просто выливать воду, в которой варили яйца, лучше использовать ее в качестве полезной подкормки для комнатных растений.

Фото: flickr. com by Chad Sparkes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эта жидкость содержит множество витаминов и минералов, которые могут оказаться весьма полезными для заболевших растений.

Для использования яичной воды в качестве подкормки, нужно остудить ее и полить ею те растения, которые проявляют признаки увядания, потускнения или прекратили активное развитие. Важно помнить, что использование подкормки следует осуществлять не чаще одного раза в месяц.

Также стоит учесть, что яичную воду не следует применять, если растения уже получают питательные вещества из других источников подкормки. Избыток минеральных солей может иметь негативное воздействие на цветение и общее состояние растений, сообщает портал Wday.ru.