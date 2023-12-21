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Яйца полезны для растений

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Садоводство » Комнатные цветы

Вместо того чтобы просто выливать воду, в которой варили яйца, лучше использовать ее в качестве полезной подкормки для комнатных растений.

Яйца полезны для растений
Фото: flickr. com by Chad Sparkes is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эта жидкость содержит множество витаминов и минералов, которые могут оказаться весьма полезными для заболевших растений.

Для использования яичной воды в качестве подкормки, нужно остудить ее и полить ею те растения, которые проявляют признаки увядания, потускнения или прекратили активное развитие. Важно помнить, что использование подкормки следует осуществлять не чаще одного раза в месяц.

Также стоит учесть, что яичную воду не следует применять, если растения уже получают питательные вещества из других источников подкормки. Избыток минеральных солей может иметь негативное воздействие на цветение и общее состояние растений, сообщает портал Wday.ru.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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