Хитрая ловушка для вредителей плодовых

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Анастасия Коврижных, агроном и ландшафтный дизайнер, поделилась методом защиты деревьев от вредителей, предлагая создать простую, но эффективную ловушку для защиты урожая от насекомых.

Фото: Own work by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Процесс создания ловушки включает в себя следующие шаги:

Возьмите синтепон или поролон и отрежьте полоску примерно шириной 30 см.

Оберните эту полоску вокруг ствола дерева на высоте приблизительно 50 см от земли, закрепив ее шпагатом.

Распушите материал синтепона, и ваша ловушка готова.

Эта простая конструкция предназначена для того, чтобы задерживать насекомых, передвигающихся по стволу с помощью лапок, таких как муравьи. Когда ловушка заполняется вредителями, ее следует заменить на новую.

Этот эффективный метод защиты поможет сохранить урожай, сообщают "Белновости".