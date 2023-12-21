Анастасия Коврижных, агроном и ландшафтный дизайнер, поделилась методом защиты деревьев от вредителей, предлагая создать простую, но эффективную ловушку для защиты урожая от насекомых.
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Процесс создания ловушки включает в себя следующие шаги:
Возьмите синтепон или поролон и отрежьте полоску примерно шириной 30 см.
Оберните эту полоску вокруг ствола дерева на высоте приблизительно 50 см от земли, закрепив ее шпагатом.
Распушите материал синтепона, и ваша ловушка готова.
Эта простая конструкция предназначена для того, чтобы задерживать насекомых, передвигающихся по стволу с помощью лапок, таких как муравьи. Когда ловушка заполняется вредителями, ее следует заменить на новую.
Этот эффективный метод защиты поможет сохранить урожай, сообщают "Белновости".
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