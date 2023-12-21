Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники пользуются разными способами, чтобы помочь рассаде томатов расти здоровой и не разрастаться. Молодые растения стригут, держат без полива и удобряют разными препаратами. Но на самом деле всё не так уж и сложно, как может показаться.

Фото: "Помидоры в огороде" by Алёна Синичкина is licensed under CC BY-SA 4.0.

Агроном, эксперт сетевого издания "Тут новости" Анастасия Коврижных раскрыла некоторые интересные секреты, которые помогут вам вырастить самую лучшую рассаду томатов.

После появления первых побегов (около 30-50% петелек) снимите плёнку и подсветку включайте на 3-4 дня. Понизьте температуру на 5 градусов (днём и ночью), а через 3-4 дня возвращайте на оптимальный уровень. Это поможет рассаде выравнять побеги и усвоить фотосинтез. В результате сеянцы будут крепкими и здоровыми, не будут вытягиваться и сохранят яркий цвет.

В зависимости от освещённости регулируйте температуру. В первые 30 дней рассаду нужно досвечивать 14-16 часов, позднее — 12 часов. Если день пасмурный, продолжительность освещения можно увеличить до 14 часов. Важно, чтобы была разница в температуре между днём и ночью минимум 3-5 градусов.

Для индетерминантных сортов заглубляйте стебель до половины подсемядольного коленца. Для детерминантных сортов можно сделать это до самых семядольных листьев. Процедура связано с особенностями образования корневых бугорков. Если слишком глубоко заглубить индетерминантные сорта старше 14-20 дней, они могут гнить или остановиться в росте.

Такие простые хитрости помогут вам получить здоровую рассаду томатов и успешно вырастить урожай.