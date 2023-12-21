Подкормка на основе сухих дрожжей поможет растениям воспрянуть духом

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Для поддержания здоровья комнатных растений весной, также как и для рассады овощей, рекомендуется применять дополнительные подкормки.

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Эффективным средством для улучшения состояния растений после зимы является простая подкормка, основанная на использовании сухих дрожжей.

Для подготовки удобрения на основе дрожжей, следуйте следующим шагам:

Насыпьте треть пакетика сухих дрожжей в литр теплой воды и добавьте одну чайную ложку сахара. Закройте смесь крышкой и дайте настояться в течение шести часов. Разведите полученное удобрение чистой водой в пропорции 1:5. Поливайте зеленые растения этим раствором, добавляя его понемногу. Проводите процедуру один раз в 3-4 недели.

Такая подкормка способствует улучшению микробиома почвы, что положительно сказывается на здоровье комнатных растений. Портал oka.fm предлагает использовать этот простой и эффективный метод ухода за растениями весной.