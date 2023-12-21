Для поддержания здоровья комнатных растений весной, также как и для рассады овощей, рекомендуется применять дополнительные подкормки.
Эффективным средством для улучшения состояния растений после зимы является простая подкормка, основанная на использовании сухих дрожжей.
Для подготовки удобрения на основе дрожжей, следуйте следующим шагам:
Такая подкормка способствует улучшению микробиома почвы, что положительно сказывается на здоровье комнатных растений. Портал oka.fm предлагает использовать этот простой и эффективный метод ухода за растениями весной.
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