Как эффективно подкормить клубнику

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для получения обильного урожая клубники и защиты ягод от вредителей эффективно применять правильные подкормки.

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Один из органических методов, способствующих отпугиванию вредных насекомых, представляет собой следующий процесс:

В двух литрах кипящей воды заварите один стакан древесной золы и дайте настояться. После остывания раствора процедите его. Добавьте в полученный настой 2 г марганцовки, 2 г борной кислоты и столовую ложку йода. Тщательно перемешайте компоненты. Разбавьте полученное удобрение водой в пропорции 1:10. Опрыскивание листьев клубники этим средством даст не только питательные вещества для растения, но и создаст защитный барьер от вредных насекомых.

Такой подход, предложенный Gorodche.ru, способствует улучшению состояния растения и создает благоприятные условия для получения качественного урожая клубники.