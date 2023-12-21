Растения для спальни: какие наиболее целебны?

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Существуют домашние растения, которые, помимо своей декоративной функции и способности очищать воздух от пыли, обладают целебными свойствами, способствуя улучшению сна и благополучия хозяев.

Фото: Own work by Haeferl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот три из таких растений, которые стоит рассмотреть для приобретения:

Лаванда — первое растение с успокаивающим эффектом, способным снимать стресс. Ее благотворное воздействие на сон оценят жильцы, если поместить пучок сушеной лаванды рядом с кроватью. Такое простое решение позволит наслаждаться ее ароматом и положительным воздействием на психическое состояние.

Спатифиллум — второе лечебное растение, которое помимо фильтрации воздуха и увлажнения помещения способно облегчить дыхание. Это растение также проявляет себя как аллергенопоглотитель, поглощая споры плесени. Важно размещать спатифиллум в зоне, защищенной от солнечных лучей, и обеспечивать его регулярный полив.

Третье в списке — "Тещин язык" или сансевиерия, которая способна улучшить качество сна и психологическое состояние. Это растение известно своей способностью абсорбировать токсины и выделять кислород. Размещение сансевиерии в доме привнесет не только декоративный элемент, но и пользу для здоровья и благополучия.