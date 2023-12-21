4 сорта клематисов, которые цветут по несколько раз за лето

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Клематис может стать настоящим украшением для вашей дачи. Некоторые сорта этого растения, как утверждает Telegram-канал «Дачный уголок», не только поражают разнообразием оттенков, но и способны радовать вас своими цветами несколько раз в течение лета.

Фото: Own work by Wilrooij is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Например, клематис «Арабелла» украсит ваш сад огромными голубыми цветками. В махровых соцветиях в центре располагается молочно-белая коронка, придающая им особую элегантность.

Еще одним великолепным представителем является клематис «Кайзер». Этот сорт порадует вас крупными махровыми цветками с сиренево-розовым окрасом и заостренными лепестками.

Французские селекционеры породили популярный гибрид — клематис «Руж Кардинал». Его цветы отличаются изящно выгнутыми лепестками и насыщенным бордовым цветом.

Еще одним вариантом с прекрасным цветением несколько раз в сезон является клематис «Ниобе». Его окраска варьирует от гранатовой по краям до почти черной в центре, что придает цветам особую загадочность и привлекательность.