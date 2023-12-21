Клематис может стать настоящим украшением для вашей дачи. Некоторые сорта этого растения, как утверждает Telegram-канал «Дачный уголок», не только поражают разнообразием оттенков, но и способны радовать вас своими цветами несколько раз в течение лета.
Например, клематис «Арабелла» украсит ваш сад огромными голубыми цветками. В махровых соцветиях в центре располагается молочно-белая коронка, придающая им особую элегантность.
Еще одним великолепным представителем является клематис «Кайзер». Этот сорт порадует вас крупными махровыми цветками с сиренево-розовым окрасом и заостренными лепестками.
Французские селекционеры породили популярный гибрид — клематис «Руж Кардинал». Его цветы отличаются изящно выгнутыми лепестками и насыщенным бордовым цветом.
Еще одним вариантом с прекрасным цветением несколько раз в сезон является клематис «Ниобе». Его окраска варьирует от гранатовой по краям до почти черной в центре, что придает цветам особую загадочность и привлекательность.
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