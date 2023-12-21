Перед пересадкой огурчиков в открытый грунт следует предпринять тщательные меры по подготовке рассады. Корректно выбранные подкормки будут способствовать укреплению иммунитета рассады, обеспечивая ей легкую адаптацию к новым условиям.
Для начала приготовьте раствор на основе минеральных удобрений. Разведите 4 г суперфосфата, 3 г сернокислого калия и 3 г мочевины или аммиачной селитры в литре воды.
За 3-5 дней до пересадки осуществите подкормку рассады, используя 200 мл раствора на каждое растение.
Альтернативным вариантом является применение другого удобрения: разведите 4 г нитроаммофоски в литре воды и проведите подкормку в соответствии с предыдущей схемой. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите огурцам благоприятные условия для обильного урожая, сообщает портал «Лайфхакер».
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