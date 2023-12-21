Три способа извести репейник со своего садового участка

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Репейник, хоть и широко используемый для лечебных настоек, часто представляет собой беспокойство в огороде, где он может расти бесконтрольно. Наилучшее время для борьбы с этим сорняком — в самом начале его появления, так как позднее это может стать сложной задачей.

Фото: Plants of Hawaii by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Для быстрого избавления от молодого репейника рекомендуется провести перекопку почвы.

В случае, если сорняк прочно укоренился, необходимо использовать другой метод.

Отрежьте стебель как можно ближе к поверхности почвы и сделайте внутри стебля отверстие. Заполните отверстие солью или добавьте немного уксуса (пару чайных ложек). Это предотвратит дальнейшее распространение сорняка.

Если у вас на участке целые заросли репейника, то рекомендуется их скошенные части укрыть плотным слоем мульчи.

Для эффективной борьбы с репейником также можно использовать химические средства, такие как "Лазурит", сообщает "Огород".