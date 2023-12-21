Репейник, хоть и широко используемый для лечебных настоек, часто представляет собой беспокойство в огороде, где он может расти бесконтрольно. Наилучшее время для борьбы с этим сорняком — в самом начале его появления, так как позднее это может стать сложной задачей.
Для быстрого избавления от молодого репейника рекомендуется провести перекопку почвы.
В случае, если сорняк прочно укоренился, необходимо использовать другой метод.
Отрежьте стебель как можно ближе к поверхности почвы и сделайте внутри стебля отверстие. Заполните отверстие солью или добавьте немного уксуса (пару чайных ложек). Это предотвратит дальнейшее распространение сорняка.
Если у вас на участке целые заросли репейника, то рекомендуется их скошенные части укрыть плотным слоем мульчи.
Для эффективной борьбы с репейником также можно использовать химические средства, такие как "Лазурит", сообщает "Огород".
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