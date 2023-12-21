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Гибискус оживит отношение между супругами

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Садоводство » Комнатные цветы

Идеальным растением для выращивания на подоконнике садоводы называют китайскую розу, известную как гибискус.

Гибискус оживит отношение между супругами
Фото: Own work by Vijayakumarblathur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это комнатное растение, наряду с красивыми ароматными цветами, обладает сильной энергетикой.

Поверья утверждают, что гибискус способен оживить отношения между супругами и защищать дом от приворотов и несчастий.

Важно отметить, что гибискус также оказывает положительное воздействие на человеческое состояние. Он стимулирует творческие позывы, повышает работоспособность и придает энергии.

Кроме того, китайская роза обладает «дезинфицирующим» свойством, что содействует общему здоровью других растений в том пространстве, где она находится, сообщают «БелНовости».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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