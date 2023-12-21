Идеальным растением для выращивания на подоконнике садоводы называют китайскую розу, известную как гибискус.
Это комнатное растение, наряду с красивыми ароматными цветами, обладает сильной энергетикой.
Поверья утверждают, что гибискус способен оживить отношения между супругами и защищать дом от приворотов и несчастий.
Важно отметить, что гибискус также оказывает положительное воздействие на человеческое состояние. Он стимулирует творческие позывы, повышает работоспособность и придает энергии.
Кроме того, китайская роза обладает «дезинфицирующим» свойством, что содействует общему здоровью других растений в том пространстве, где она находится, сообщают «БелНовости».
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