Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Часто многие сталкиваются с тем, что аккуратно поливают цветок, а потом он погибает. Скорее всего, при проведении этой рутинной процедуры произошла ошибка.

Фото: commons.wikimedia. org by Cherry Laithang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно эксперту сетевого издания "Белновости", агроному-ученому и ландшафтному дизайнеру Анастасии Коврижных, полив по графику является грубым нарушением. Вся проблема заключается в том, что частота полива меняется в зависимости от времени года.

В летние месяцы лейку нужно опустошать чаще, осенью — реже, а зимой, после начала отопительного сезона количество поливов стоит увеличить.

Однако частота полива не единственный фактор, влияющий на здоровье растений. Дата следующего полива напрямую зависит от того, насколько обильным был предыдущий. Рекомендуется поливать растения по необходимости, а не по строгому графику. Если верхний слой земли подсох, а горшок стал лёгким, то пора поливать.

Ещё один важный момент — не используйте холодную воду из-под крана для полива. Жидкость должна иметь комнатную температуру, чтобы растения не подвергались стрессу.