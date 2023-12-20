Часто многие сталкиваются с тем, что аккуратно поливают цветок, а потом он погибает. Скорее всего, при проведении этой рутинной процедуры произошла ошибка.
Согласно эксперту сетевого издания "Белновости", агроному-ученому и ландшафтному дизайнеру Анастасии Коврижных, полив по графику является грубым нарушением. Вся проблема заключается в том, что частота полива меняется в зависимости от времени года.
В летние месяцы лейку нужно опустошать чаще, осенью — реже, а зимой, после начала отопительного сезона количество поливов стоит увеличить.
Однако частота полива не единственный фактор, влияющий на здоровье растений. Дата следующего полива напрямую зависит от того, насколько обильным был предыдущий. Рекомендуется поливать растения по необходимости, а не по строгому графику. Если верхний слой земли подсох, а горшок стал лёгким, то пора поливать.
Ещё один важный момент — не используйте холодную воду из-под крана для полива. Жидкость должна иметь комнатную температуру, чтобы растения не подвергались стрессу.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".