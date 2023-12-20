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Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку

1:12
Садоводство » Комнатные цветы

Часто многие сталкиваются с тем, что аккуратно поливают цветок, а потом он погибает. Скорее всего, при проведении этой рутинной процедуры произошла ошибка.

Комнатные растения нельзя поливать по этому принципу: многие цветоводы допускают ошибку
Фото: commons.wikimedia. org by Cherry Laithang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно эксперту сетевого издания "Белновости", агроному-ученому и ландшафтному дизайнеру Анастасии Коврижных, полив по графику является грубым нарушением. Вся проблема заключается в том, что частота полива меняется в зависимости от времени года.

В летние месяцы лейку нужно опустошать чаще, осенью — реже, а зимой, после начала отопительного сезона количество поливов стоит увеличить.

Однако частота полива не единственный фактор, влияющий на здоровье растений. Дата следующего полива напрямую зависит от того, насколько обильным был предыдущий. Рекомендуется поливать растения по необходимости, а не по строгому графику. Если верхний слой земли подсох, а горшок стал лёгким, то пора поливать.

Ещё один важный момент — не используйте холодную воду из-под крана для полива. Жидкость должна иметь комнатную температуру, чтобы растения не подвергались стрессу.

Как поливать комнатные цветы. Вода для полива растений.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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