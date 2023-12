Your browser does not support the audio element.

Орхидея — это элегантное растение, которое может стать изысканным акцентом в любом интерьере. Но часто растение чахнет и не цветёт. Существует множество способов подкармливания орхидеи, но один из самых необычных и эффективных — это использование картофеля.

Фото: "Орхидея из ботанического сада Неаполя @naplesbotanical #florida #naples #NaplesFlorida #NaplesBotanical #NapelsBotanicalGarden" by Igiss is licensed under CC BY-SA 2.0. by Visit the image's website to download and use it.