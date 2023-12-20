Орхидея зацветёт как бешеная: простой продукт оживит зачахшее растение — бутонов не сосчитаете

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Орхидея — это элегантное растение, которое может стать изысканным акцентом в любом интерьере. Но часто растение чахнет и не цветёт. Существует множество способов подкармливания орхидеи, но один из самых необычных и эффективных — это использование картофеля.

Фото: "Орхидея из ботанического сада Неаполя @naplesbotanical #florida #naples #NaplesFlorida #NaplesBotanical #NapelsBotanicalGarden" by Igiss is licensed under CC BY-SA 2.0. by Visit the image's website to download and use it.

Эксперт по садоводству и агрономии Анастасия Коврижных рассказывает, как ухаживать за этими цветами в своей публикации для онлайн-издания "Белновости".

Картофель — это клубень, богатый питательными веществами, такими как крахмал, сахара, витамины и минералы. При контакте с водой он начинает выделять эти полезные вещества в раствор, который можно использовать для подкормки орхидеи. Картофельный раствор способствует росту и развитию корней, стеблей и листьев орхидеи, а также стимулирует образование бутонов и цветов. Кроме того, жидкость обладает слабокислой реакцией, которая подходит для большинства видов этих цветов.

Чтобы подкормить орхидею картофелем, вам понадобятся следующие ингредиенты: 1-2 средних картофелины, 1 литр воды, 1 чайная ложка сахара и 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление

1. Тщательно вымойте картофель и нарежьте его на мелкие кусочки.

2. Отварите картофель в кастрюле, залив его водой и доведя до закипания.

3. Варите овощ на умеренном огне примерно 15-20 минут, пока он не станет мягким.

4. Удалите картофель и оставьте воду, в которой он варился.

5. Добавьте в воду сахар и лимонный сок, перемешайте.

6. Остудите раствор до комнатной температуры.

7. Используйте полученный раствор вместо обычной воды для полива орхидеи.

8. Подкармливайте орхидею картофельным раствором два раза в месяц во время активного роста и цветения.

Подкармливание орхидеи картофелем — это простой и доступный способ улучшить здоровье и красоту растения. Такой раствор содержит много питательных веществ, которые способствуют росту и развитию растения, а также стимулируют образование бутонов и цветов.