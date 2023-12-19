Пора сеять: названы цветы, которые сажают уже в январе

Цветоводы готовятся к посеву растений уже сейчас. Чтобы украсить окна, балконы и клумбы на даче летом, им необходимо достать семена некоторых любимых цветов. В январе начнётся самый подходящий для этого сезон.

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Особое внимание следует уделить декоративным культурам. Об этом рассказала эксперт сетевого издания "Белновости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Она поделилась секретами того, какие цветы нужно готовить к посеву в январе.

Петуния — самое капризное из всех цветов, которые украшают балконы и подоконники. Чтобы она расцвела вовремя, необходимо правильно вырастить рассаду.

В январе или в крайнем случае в феврале начинаются посевы этого цветка. Помимо того, что нужно соблюдать температурные условия (20-22 градуса тепла), необходимо также обеспечить растениям 12 часов ежедневного освещения.

Лобелия — другое эффектное растение, прекрасно украшающее окружающую обстановку. Так же как петунию, лобелию также сеют в январе или феврале. Оптимальная температура для процесса прорастания составляет 18-20 градусов, а продолжительность освещения должна быть 14 часов в сутки.

Бегония — ещё одна культура, семена которой сеют в январе или в феврале. Необходимая температура для прорастания составляет 22-24 градуса Цельсия.

Все эти растения имеют мелкие семена, которые сеют одинаково: на влажную почву без последующего рыхления и полива. Единственным исключением является бегония, семена которой нужно слегка прижать. После посева емкости с растениями накрывают плёнкой.