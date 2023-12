Цветоводы готовятся к посеву растений уже сейчас. Чтобы украсить окна, балконы и клумбы на даче летом, им необходимо достать семена некоторых любимых цветов. В январе начнётся самый подходящий для этого сезон.

Фото: "File:Коломенское 48.jpg" by Ulaisaeva is licensed under CC BY-SA 4.0.