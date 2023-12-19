Недружественные растения для перца

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для обеспечения хорошего урожая перцев в теплице важно учесть соседство с другими растениями. Например, перцы не будут успешно развиваться, если будут высажены рядом с фенхелем и укропом.

Фото: Own work by Javier David Volcan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Травы, такие как укроп и фенхель, будут конкурировать с перцами за питательные элементы в почве, что может негативно сказаться на их развитии. Также, свекла, брюссельская капуста и кольраби будут соперничать за полезные вещества в почве.

Соседство с бобовыми растениями повышает риск заражения перцев общими болезнями, такими как антракноз, в то время как горох может использовать соседние саженцы в качестве опоры для своих побегов.

Согласно информации от ogorod.ru, представители семейства Пасленовые, такие как томаты, картошка, баклажаны и перец, могут быть неудачными соседями для перцев. Они обладают общими заболеваниями, сталкиваются с одними и теми же вредителями и конкурируют за питательные элементы в почве.